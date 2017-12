Park-Chaos im Kieferngarten Anwohnerschutz: Kommen Schranken für die Bayern-Fans?

Schranken im Wohngebiet ums Stadion

Seit zwei Jahren fordert der Bezirksausschuss deshalb von der Stadt, etwas an der Situation zu ändern. Das sogenannte "Köln-Modell" wäre laut dem BA-Chef die beste Lösung. Dafür würden an den Zufahrtsstraßen zum Wohngebiet Schranken installiert und Sicherheitspersonal müsste an Spieltagen kontrollieren, dass nur Anwohner mit entsprechenden Ausweisen die Schranken passierten. Der FC Bayern habe sogar angeboten, die Ordner zu stellen. "Das System klappt in Köln in den Straßen rund ums Stadion hervorragend, aber bisher schläft die Stadt München da richtig", sagt Lederer-Piloty.