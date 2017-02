Schwabing - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Überfall im Park am Bayernplatz in Schwabing. Am verganenen Sonntag war eine 24-jährige Studentin mit einem Bekannten im Luitpoldpark laufen, gegen 22:25 Uhr trennten sie sich. Die junge Frau setzte ihren Weg durch den Park in Richtung U-Bahnhof Hohenzollernplatz alleine fort.