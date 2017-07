Der Detektiv ging dem Mann hinterher und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Als er sich als Mitarbeiter des Geschäftes auswies, griff ihm der Dieb an den Hals und schlug ihm in die Rippen. Der Detektiv bekam das T-Shirt des Mannes zu fassen und riss es ihm in dem Gerangel herunter. Nachdem beide Männer in einen Fahrradständer gefallen waren, flüchtete der Ladendieb in einen nahe gelegenen Rohbau.