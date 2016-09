Auf Facebook lobte er später die Amerikaner für ihr Verhalten trotz ihres Pechs: "... starkes Rennen auch von #TeamUSA, die sich trotz Wechselfehler (dadurch Disqualifikation) sehr korrekt verhalten haben!" Der verrückte Abend war noch längst nicht vorbei. Knapp zwei Stunden nach dem Sieg mit der Staffel liefen Behre, Streng und Floors auch noch das 200-Meter-Finale. Und Behre holte sich einen Tag vor seinem 30. Geburtstag in der Europarekordzeit von 21,41 Sekunden sogar Bronze. "Das ist megamäßig. Einmal Gold und einmal Bronze an nur einem Abend - ich kann sehr zufrieden sein", sagte er. Streng brach seinen Lauf von einer Erkältung geschwächt schon nach wenigen Metern wieder ab. Floors aber hielt bis zum Ziel durch und schrieb damit gleich die nächste Geschichte. Der 21-Jährige hatte sich nach dem Staffel-Erfolg das Knie verdreht - beim Jubeln. Er sprang einfach etwas zu ungestüm herum. Dass er trotzdem noch über 200 Meter antrat und sogar Vierter (21,81) wurde, hatte er auch der medizinischen Abteilung zu verdanken. "Arzt und Physio unserer Leichtathleten sind heute die "Heroes de Janeiro"!", twitterte der Deutsche Behindertensportverband. Floors kurze Erklärung für seinen erfolgreichen Kraftakt: "Physiotherapie, ein Tapeverband und ganz viel Adrenalin!"

Solche Geschichten zeigen: Es stimmt in dieser Staffel. Das ist eine eingespielte und vor allem eingeschworene Truppe. "Wir haben intern einfach nur Spaß und richtig Bock auf die Sache", bestätigte Rehm. Welt- und Europameister war dieses Team bereits. Jetzt kam auch noch der so lang ersehnte Paralympics-Sieg dazu. Für Rehm geht es erst am Samstag weiter. Dann will er in seiner Paradedisziplin Weitsprung die zweite Goldmedaille in Rio gewinnen. Ein ausländischer Journalist fragte ihn am Montagabend, ob er nun der neue Oscar Pistorius der Paralympics sei. Der Südafrikaner war über Jahre der alles überstrahlende Star des Behindertensports, bis er seine Freundin erschoss und dafür zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. "Nein", sagte Rehm dazu. "Er hat viel für unseren Sport getan, keine Frage. Aber wir müssen jetzt neue Helden kreieren."