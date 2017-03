München - Nicht immer war alles Gold, was da glänzte. Einiges lief schief beim FC Bayern in den ersten Monaten unter der Regie von Trainer Carlo Ancelotti. Es gab Niederlagen in der Champions League bei Atlético Madrid und in der Bundesliga beim ewigen Rivalen Borussia Dortmund – viel Sand knirschte im Getriebe bei den Auftritten zu Jahresbeginn.