Wer dann noch nicht genug hat vom heiligen St. Patrick (und all seinen Nebeneffekten), der kann in den beliebten Irish Pubs Kennedy's und Kilian's bis in die Morgenstunden weiterfeiern. Oder fängt bereits am Samstagabend an: Mit einer irischen Messe in der Ludwigskirche, gehalten von Pater Niall Leahy, stimmen sich die Münchner ab 18 Uhr auf den irischen Feiertag ein. Danach veranstaltet das Hofbräuhaus ab 20 Uhr eine irische Nacht.

"Greening Day": München leuchtet Grün

Die Münchner Parade zum St. Patrick's Day ist die größte in Kontinentaleuropa. Rund um die Straßen, auf denen der Umzug stattfindet, kommt es am Sonntag für einige Stunden auf den Buslinien 53, 54, 59, 142 und 154 zu Umleitungen.

Der St. Patrick's Day wird in Irland zu Ehren des Bischof Patrick gefeiert, der im fünften Jahrhundert das Christentum nach Irland brachte. Am 17. März, seinem vermutlichen Todestag, ist in Irland Nationalfeiertag.

In München wird der Tag als "Greening Day" bezeichnet: Allianz Arena, BMW Welt, Olympiaturm, Hofbräuhaus sowie die beiden Irish Pub's Kilians und Kennedy's erstrahlen ganz in Grün. Die Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day finden immer am Sonntag vor dem 17. März statt.

Alle Informationen zum St. Patrick's Day in München gibt es unter: https://www.stpatricksday.de