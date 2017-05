Pannen und Fehler Sieber-Skandal: Hat das Kontrollsystem versagt?

Freistaat ist mit 500.000 Euro an Sieber beteiligt

Der Ex-Chef der Geretsrieder Firma, Dietmar Schach, war im April wegen fahrlässigen Inverkehrbringens gesundheitsgefährdender Lebensmittel zu einer Geldstrafe von 900 Euro - 60 Tagessätze zu je 15 Euro - verurteilt worden. Gegen das Urteil haben jedoch sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Wann die Verhandlung am Landgericht München II beginnen wird, ist aber offen. Im parallel laufenden Insolvenzverfahren will der Verwalter den Freistaat zudem auf eine zweistellige Millionensumme Schadenersatz verklagen. Das Land Bayern hält seit Jahren eine stille Beteiligung von 500.000 Euro an Sieber-Wurst.

Schachs Anwalt hatte zur Begründung für die Berufung auf Vernehmungen verwiesen, in denen Vertreter der Lebensmittelbehörden die Metzgerei als hygienisch einwandfrei beurteilt hätten. Der Lebensmittelskandal wird in Verbindung mit mehreren Todesfällen nach dem Genuss von listerienverseuchten Produkten gebracht.

"Es ist untragbar, dass massive Belastungen bei Eigenkontrollen nicht an Behörden gemeldet werden", betonte von Brunn. In diesem Fall gehe es um acht Tote und fast 80 Erkrankte. "Auch private Labore, die von der Firma beauftragt sind, müssen derartige Befunde melden. Hier muss gesetzlich nachgeschärft werden. Derartiges Fehlverhalten muss in Zukunft scharf sanktioniert werden."

