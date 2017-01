Antrag im Stadtrat Schandis mit Schusswaffen: Bayernpartei reicht das nicht

Die mittlerweile sehr emotional geführte Diskussion über eine bewaffnete Sicherheitswacht in München ist um ein kurioses Kapitel weiter: Die Bayernpartei fordert im Stadtrat, was die CSU in der AZ gefordert hat - und noch ein bisschen mehr.