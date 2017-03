Dreimal erhob sich der Saal für die Grande Dame: Als Senta Berger den "Ehren-Jupiter" für ihr Lebenswerk verliehen bekam, wurde es am Mittwochabend laut im Berliner "Café Moskau". Die 75-Jährige nahm den Publikumspreis der Zeitschriften "Cinema" und "TV-Spielfilm" am Mittwoch mit Rührung entgegen. "Hier in Berlin schließt sich für mich ein Kreis", sagte sie und schwelgte in ihrer Dankesrede in Erinnerungen an den Beginn ihrer Karriere im Berlin der 1960er, einen baumlosen Kurfürstendamm und ihren ersten Spargel in Berlin-Halensee.