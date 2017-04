Erst nach drei Stunden wurden die suchenden Eltern gefunden

Weder am Bahnhof noch in der Asylunterkunft in Bad Tölz, in der die Familie gemeldet ist, konnte man die die 25 und 22 Jahre alten Eltern finden. Erst rund drei Stunden nach dem Auffinden der Kinder erkannte eine Streife im Hauptbahnhof die suchenden Eltern. Beide stammten ursprünglich aus Afghanistan und waren nach längerem Aufenthalt in Baden-Württemberg unterwegs zum neuen Familienwohnort in Oberbayern.