Nachdem vergangene Woche ans Tageslicht gedrungen ist, dass Sharon Osbourne (63) im vergangenen Jahr einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, erklärte die Ehefrau von Rocker Ozzy Osbourne (69, "Blizzard of Ozz" ) nun die Gründe für den Vorfall. "Ich hatte aufgegeben", so die schockierende Aussage der 63-Jährige gegenüber dem US-Portal "Access Hollywood". "Ich war an einem Tiefpunkt in meinem Leben angekommen und hatte Angst vor den Gedanken, die ständig in meinen Kopf herumspuckten."