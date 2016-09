Victoria Beckham (42) überraschte auf der New York Fashion Week im Lässig-Look. Die Britin, eigentlich für ihren eleganten und piekfeinen Look bekannt, tauschte Kostüm und High-Heels nämlich gegen eine weitaus legerere Variante: In Baggy-Hose, flachen Sandalen und Oversize-Hemd präsentierte die Designerin am Sonntag ihre neue Modekollektion.