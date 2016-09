Die vielbefahrene Münchner Ostumgehung A99 als eine der am stärksten frequentierten Autobahnen Deutschlands wird achtspurig.

München – "Der Ausbau stärkt die Mobilität in einer der führenden Metropolregionen Europas und verhindert den größten volkswirtschaftlichen Schaden auf unseren Straßen: den Stau", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zu Beginn der Bauarbeiten am Montag am Autobahnkreuz München-Nord der A99. Er sprach von einem "kräftigen Upgrade" für den Münchner Autobahnring.