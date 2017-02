Osttirol Skiarena Hochpustertal: Top Skigebiet für Familien

Lienz - Zu diesen gehört das Skigebiet Hochpustertal. Zum einen stimmt hier die Schneesicherheit: Zwischen 1.100 und 2.400 Höhenmeter erstrecken sich die gut präparierten Pisten des Skigebiets. Für eine klimatische Besonderheit sorgen hier die sogenannten Adria-Tiefs. Sie bringen normalerweise bereits im Herbst einen großen Vorrat an Naturschnee. Dieser wird dann sorgsam präpariert und mit den professionellen Beschneiungsanlagen über die gesamte Saison erhalten. Hier ist also Skifahren auch dann möglich, wenn andernorts alles auf den ersten Schnee wartet. Das charmante Skigebiet setzt auf andere Attribute als Pistenkilometer-Superlative und Apres-Ski-Komponenten: Hier geht es ums reine Skifahren – wovon besonders Familien profitieren. Die 22 Pistenkilomter präsentieren sich in äußerst reizvollen, breiten Abfahrten im oberen Teil des Skigebiets mit vornehmlich roten und blauen Pisten. Zur Einkehr gibt es neben dem SB-Restaurant an der Bergstation die Thurntaler Rast mit offenem Kamin sowie die kleine Skihütte Pistentreff an der Talstation der Außervillgraten-Sesselbahn.