Ostfriesenkiller, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:10 Uhr, WDR: Tatort: Duisburg-Ruhrort

Im Duisburger Hafen wird ein Toter gefunden. Es ist der Binnenschiffer Heinz Petschek. Er wurde erstochen. Dringend der Tat verdächtig erweist sich der Schiffer Jan Poppinga (Michael Rastl); Petschek hatte mit seiner Frau ein Verhältnis. Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski (Götz George) glaubt an Poppingas Unschuld. Es stellt sich heraus, dass Petschek kurz vor seinem Tod seinen langjährigen Arbeitsplatz verlassen und auf dem Schiff des Partikuliers Wittinger (Max Volkert Martens) angeheuert hatte. Die Gründe für diesen Wechsel liegen im Dunkeln.

22:45 Uhr, hr, Irene Huss, Kripo Göteborg: Tod im Pfarrhaus

Der Mord an einem Gemeindepfarrer, seiner Frau und dessen Sohn hält Irene Huss (Angela Kovács) und ihr Ermittlerteam in Atem. Ein okkultes Symbol am Tatort deutet auf die Aktivitäten einer Sekte hin. Offenbar sind deren Teufelsanbeter auch für einen unaufgeklärten Ritualmord verantwortlich, der die Gemeinde fünf Jahre zuvor schon einmal erschütterte. Die esoterisch angehauchte Gemeindekantorin Eva Möller (Katarina Ewerlöf) spielt der Kommissarin einen versteckten Hinweis zu, der auf die Spur einer satanistischen Gruppe führt. Dabei gerät die Ermittlerin unfreiwillig in eine höchst peinliche Situation, die sie ihren Kollegen verschweigt.

23:40 Uhr, WDR, Tatort: Tote Taube in der Beethovenstraße

Ein Mann bricht auf der Beethovenstraße in Bonn zusammen. Sein Mörder flüchtet. Der Tote, ein Privatdetektiv aus New York, war einem internationalen Erpresserring auf der Spur. Unterstützt von Zollfahnder Kressin (Sieghardt Rupp) übernimmt Sandy, des Toten Kompagnon, den Fall. Es gelingt ihm, sich in den Erpresserring einzuschmuggeln. Doch die Turbulenzen des Kölner Karnevals machen den Fall immer verwirrender und undurchschaubarer. Schließlich endet er in einem finsteren, blutigen Alptraum.