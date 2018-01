Gerade in den letzten schwierigen Monaten verkörperten Sie das, was Sechzig für mich immer ausgemacht hat: bewundernswerte Kameradschaft unter Löwen, wo gemeinsam für eine bessere Löwenzukunft gearbeitet und gekämpft wird. Dies war auch immer mein Ansporn. Mein besonderer Dank gilt meiner verständnisvollen Frau und unseren drei Kindern, die oft durch meinen Einsatz und das Ehrenamt zurückstecken mussten. Selbstkritisch gestehe auch ich so manche Fehleinschätzung ein. Doch der Zulauf von annähernd 4000 neuen Vereinsmitgliedern seit der notwendigen und unausweichlichen Rückkehr an die Traditionsspielstätte am Giesinger Berg zeigen mir deutlich, dass dieser neue Weg der Klubführung zu mehr Bodenständig und wirtschaftlicher Vernunft der einzig richtige war und bleiben sollte.

Die zuletzt vorangetriebene, modernere Aufstellung und Organisation im Breitensport war ein weiterer bedeutsamer Schritt für unseren Verein. Hier gilt mein besonderer Dank dem Wegbereiter Herrn Karl Rauh, dessen besonderer Einsatz die Ehrenmitgliedschaft auf Lebenszeit verdient. Mein abschließender Wunsch richtet sich an alle treuen Vereinsmitglieder, Fans, Funktionäre wie Partner und Sponsoren: Helft bitte weiter mit, unseren Traditionsverein zukunftsfähig in das nächste Jahrzehnt zu begleiten. Bei all den unterschiedlichen Meinungen und Strömungen sollte immer Vernunft und gegenseitiger Respekt unter Löwen gewahrt bleiben. Gerade unser besondere Löwenzusammenhalt macht den Unterschied und sollte für nichts und niemanden geopfert werden! Den Gesellschaftern der KGaA wünsche ich eine möglichst einvernehmliche Zukunftslösung. Meine Erfahrung ist, dass trotz gegenseitigen Bemühen diese Partnerschaft nie zusammengepasst hat und auch kaum mehr zusammenfinden wird.

Die Stadt München bitte ich , auch unserem viel beachteten Verein weiter wohlwollend Unterstützung zu geben und dazu gehört für mich der weitere bundesligataugliche Ausbau des Stadions an der Grünwalder Straße. Step by step für eine echte Zukunftsfähigkeit in jeder Liga. Es bedarf mutiger Ideen und einen festen Willen um gemeinsam über neue kreative, bauliche Maßnahmen nachdenken, um dann vielleicht allen DFL-Anforderungen gerecht werden zu können und auch um ein notwendiges Kapazitätsziel von 25 000 - 31 860 zu erreichen. Für ein innerstädtisches, ökologisches modernes Vorzeigestadion-Bauprojekt im Herzen der Sportstadt München sollten Präsidium und Partner alle Löwenkräfte bündeln und vereinen. Für alle anstehenden Aufgaben und Entscheidungen drücke ich beide Daumen und wünsche alles Löwenglück, Gesundheit und den Wiederaufstieg. Der Verein gehört seinen Mitgliedern, die sich mit ihm identifizieren und ihn leben.

E L I L T reue S timmung V ereinsliebe für unser 1 8 6 0 M Ü N C H E N Euer "Innstadt-Löwe" Ritsch Ostermeier

