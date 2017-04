18-Jähriger schlägt auf Trennscheibe in der S-Bahn ein

In der Nacht zu Sonntag tickte offenbar ein 23-Jähriger aus Eching in der S-Bahn aus: Auf Höhe der Haltestelle Hackerbrücke soll er gegen 2:45 Uhr in Begleitung von drei Personen in einer S1 einen 34-Jährigen, der von zwei Personen begleitet worden war, beleidigt und geschlagen haben. Eine DBS-Streife bemerkte dies und trennte die Kampfhähne. Daraufhin allerdings sollen zwei Begleiter des 23-Jährigen auf die beiden Sicherheitsangestellten losgegangen sein und diese mit Schlägen und Tritten körperlich attackiert haben. Das berichtet die Polizei. Dabei soll einer der drei, ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Freising, eine Trennscheibe in der S-Bahn beschädigt haben.

Beim Halt an der Hackerbrücke waren zwei der Tatverdächtigen sowie ein weiterer Begleiter zunächst geflüchtet, später jedoch wieder an den Haltepunkt zurückgekehrt. Dort konnten sie von der Polizei gestellt werden. Bei dem Vorfall erlitt der Zerstörer der Trennscheibe Schnittverletzungen an der Hand. Ein DBS-Mitarbeiter klagte über Brust- und Unterleibsschmerzen. Auch die zweite DBS-Angehörige erlitt durch umherfliegende Splitter leichte Schürfverletzungen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährlicher Körperverletzung.

