Oscars 2017 Nicole Kidman erntet Hohn und Spott für ihre Klatschtechnik

Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Bei den Academy Awards wird ausgiebig geklatscht. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch Schauspielerin Nicole Kidman (49, "Moulin Rouge" ) und ihre Technik sorgten neben der Panne mit dem falsch verkündeten Oscar-Sieger in der Kategorie "Bester Film" für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken.