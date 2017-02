Oscar-Rede gegen Trump Jack Black drückt Meryl Streep die Daumen

Streep hat "Eier"

Er empfand ihre Golden-Globes-Rede als ausgesprochen denkwürdig: "Das hat wirklich Eier erfordert. Das war sehr mutig von ihr. Auf die Bühne zu treten und vor einem Milliardenpublikum die Wahrheit über den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sagen - das erforderte Courage und war sehr inspirierend."

In Deutschland werden die Oscars am Sonntag, den 26. Februar, in der Nacht zum Montag zu sehen sein. Streep, die von Trump nach ihrer Wutrede als mittelmäßige Schauspielerin tituliert wurde, ist mit 20 Oscar-Nominierungen alleinige Rekordhalterin. Für ihren Part in "Florence Foster Jenkins" ist sie dieses Jahr wieder einmal als beste Hauptdarstellerin nominiert.