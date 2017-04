Die letzten 15 Jahren waren turbulent. Warum haben Sie sich für eine Karriere in den Medien entschieden?

"So turbulent habe ich die letzten Jahre gar nicht empfunden. Nach meinem Abitur habe ich studiert, mein Diplom in Betriebswirtschaft gemacht und im Anschluss mit meiner Promotion an der Deutschen Sporthochschule begonnen. Parallel dazu habe ich bei Köln.TV sowie auf verschiedenen Veranstaltungen moderiert. Ich habe Politiker wie Wolfgang Kubicki, Gregor Gysi und Sportler u.a. Michael Stich und Jens Lehmann interviewt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Darum musste ich bei dem Angebot von Sky nicht lange überlegen."

Ihr Nachname ist bundesweit bekannt. Wie gehen sie heute damit um, wenn Sie mit Raabs Sprüchen in Verbindung gebracht werden?

"Ich engagiere mich schon seit vielen Jahren gegen Mobbing, speziell bei jungen Menschen in Schulen und an Universitäten. Das bedeutet mir viel und auch das Feedback der Schüler und Studenten ist ein besonderes Gefühl."

Sie promovieren am Institut für Kommunikations- und Medienforschung der Deutschen Sporthochschule. Können Sie das mit dem neuen Job vereinbaren?

"Das ist auf jeden Fall mein Plan. Ungefähr die Hälfte meiner Arbeit habe ich bereits geschafft, aber es gibt noch viel zu tun."

Sie führen eine Fernbeziehung mit PR-Manager Sascha Rinne. Wie gehen Sie damit um? Was ist jetzt für Ihre Beziehung besonders wichtig?

"Mein Freund ist beruflich auch viel unterwegs. Das war schon immer der Fall, so dass wir uns nicht groß umstellen müssen. Wichtig ist natürlich, wann immer es möglich ist, gemeinsam Zeit zu verbringen - ob in München oder in Köln."