Gut sichtbare Narben

"Ich habe gebrüllt wie am Spieß", erklärt sie in der Verhandlung. Aber es war Freitag Nachmittag, niemand hörte ihre Schreie. Can G. (26) drückte ihr dann Nase und Mund zu und fing sofort an, die Frau zu befingern. Dabei soll er laut Anklage auch in sie eingedrungen sein. Der 26-Jährige ging mit großer Brutalität vor. Als er die junge Frau auf den Mülleimer in der Toilettenkabine drückte, brach sie sich den Arm. Vor Gericht präsentiert sie die gut sichtbaren Narben.

Die psychischen Wunden sind noch offen. "Ich kann nur in Begleitung auf die Uni-Toilette", erklärt sie. Immer wieder erleidet sie Panikattacken.