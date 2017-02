Operationen am Knie Schockdiagnose: Sean "Diddy" Combs erholt sich im Krankenhaus

Zudem zeigte Sean "Diddy" Combs auch ein Bild von seinen Söhnen neben ihm am Krankenhausbett. "Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn ich nicht meine Söhne in den vergangenen zwei Jahren an meiner Seite gehabt hätte. Sie waren mehr als Söhne, sie waren mein Sicherungssystem." Zu einem anderen Foto erklärte er, dass "diese Reise" ihn näher zu Gott und seiner Familie gebracht habe. Auf den Bildern sind neben seinen Söhnen Justin (23) und Christian (18) auch seine zehnjährigen Töchter D'Lila, Jessie und Chance zu sehen.