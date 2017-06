Operation Gerstensaft Praktikant mit 62 Jahren: Chefarzt braut jetzt Bier

Röder sagt dazu: "Nur wer sich einbringt, bekommt auch was zurück. Das war schon bei meinen Praktikanten in der Klinik so. Die Engagierten durften auch mal nähen oder das Messer führen. Die anderen standen nur daneben." Also hat Röder alle "niederen" Praktikanten-Arbeiten gut gelaunt erledigt.

Das Brauhaus Faust in Miltenberg hat im Jahr gut ein Dutzend Praktikanten. "Es ist wichtig, dass wir Bierbrauer-Nachwuchs haben. Also zeigen wir natürlich auch, was wir hier machen", sagt Johannes Faust, der die Brauerei gemeinsam mit seinem Cousin in vierter Generation führt.

Bei Fausts wird noch sehr handwerklich und ohne viele Computer gearbeitet. "Deshalb müssen Praktikanten und Lehrlinge hier richtig arbeiten", sagt Brauereichef Faust weiter.

Bierbrauen lernen und theoretisches Wissen mit Praxis anreichern

Genau deshalb hatte sich Ex-Chefarzt Röder auch in Miltenberg als Praktikant beworben. Er wollte so viel wie möglich über das Bierbrauen lernen und sein theoretisches Wissen mit Praxis anreichern.

Aber wie kam er auf die Idee mit dem Brauerei-Praktikum? "Ich trinke einfach gern Bier. Und nachdem mir ein Patient ein Brauseminar geschenkt hatte, war das Interesse daran geweckt." Also studierte Röder nebenberuflich ein Semester lang als Gasthörer Brauereitechnologie und holte sich zudem das Biersommelier-Diplom.

Ein Praktikumszeugnis wird Röder, der übrigens am liebsten Weizenbier und Pils trinkt, im Anschluss an seine Zeit in der Brauerei wohl nicht brauchen. Denn der Bierliebhaber will sein eigener Arbeitgeber werden, künftig in Alzenau Bierseminare anbieten und natürlich auf seiner Terrasse mehr Bier brauen.

Und noch eine Vision hat der Alzenauer Stadtrat: "Ich will den Bürgermeister davon überzeugen, eine kommunale Brauerei aufzumachen. Mit mir als Brauer."

Die Branche - Mehr Brauer

Dem Deutschen Brauer-Bund zufolge gibt es derzeit in Deutschland rund 1.400 Braustätten, die zusammen etwa 9,6 Milliarden Liter Bier produzieren. Das sind rund 100 mehr als noch vor zehn Jahren. Auch die Zahl der Azubis (aktuell 918) sei mittlerweile nicht mehr rückläufig, sagt Brauer-Bund-Sprecher.

Lesen Sie auch: Alle Infos zum Historien-Spektakel - Landshuter Hochzeit: Eine Stadt steht Kopf