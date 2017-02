Opels neuer Insignia Kombi Sports Tourer: Schick und geräumig

Aber zu einem mit reichlich inneren Werten. So ist der Platz zwischen den Radhäusern gewachsen, die maximale Länge des Ladeabteils nahm um 97 Millimeter auf bis zwei Meter bei vorgeklappter Rücksitzlehne zu. Maximal lassen sich 1.640 Liter Gepäck verstauen, das sind über 100 Liter mehr als beim Vorgänger. Die Heckklappe lässt sich per "Fußtritt" unter die hintere Stoßstange öffnen und schließen, die 40:20:40 teilbaren Rücksitzlehnen klappen per Knopfdruck nach vorne.

Kombi im Limousinen-Format

Auch technisch steht der große Kombi der neuen Insignia-Limousine natürlich in nichts nach. Ob adaptives LED Matrix-Licht, Head-up-Display, 360-Grad-Kamera, adaptiver Geschwindigkeitsregler ACC mit automatischer Gefahrenbremsung oder aktiver Spurhalte-Assistent mit automatischer Lenkkorrektur - alles teils serienmäßig, teils optional verfügbar. Auch die Vernetzung mittels des IntelliLink-Systems ist auf dem modernsten Stand, Smartphones lassen sich jetzt auch kabellos aufladen. Mit an Bord ist der Online- und Service-Assistent Opel OnStar, über den jetzt beispielsweise auch ein Parkplatz gefunden, ein Hotel ausgewählt oder ein Zimmer reserviert werden kann. Und einen 4G LTE WLAN-Hotspot hat Opel auch noch zu bieten.



Das Cockpit des neuen Sports-Tourer entspricht dem der ebenfalls neu aufgelegten Limousine. Foto: Opel

"Zum Marktstart rollt der Insignia Sports Tourer mit einer Palette an turboaufgeladenen Benzin- und Dieselmotoren sowie Getrieben der jüngsten Generation vor", sagt ein Opel-Sprecher aktuell in Sachen Aggregate noch etwas nebulös. Komplett neu ist eine Achtstufen-Automatik. Neu ist auch der Allradantrieb mit Torque Vectoring, und das weiterentwickelte FlexRide-Fahrwerk passt Stoßdämpfer, Lenkung, Gaspedalkennlinie und die Automatik-Schaltpunkte eigenständig oder anhand der vorgewählten Modi Standard, Sport und Tour an. Zu den Preisen äußert sich Opel noch nicht, die noch aktuelle Version startet bei knapp 26.500 Euro.