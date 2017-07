OP dauerte drei Stunden Costa Cordalis: Schlimmer Sturz in seiner Finca

Die Operation sei zwar gut verlaufen, aber gegen die starken Schmerzen müsse er drei bis vier Schmerztabletten pro Tag nehmen. Aber Cordalis weiß, dass alles auch hätte viel schlimmer ausgehen können. "Ich hätte mir auch das Genick brechen können wie mein Freund Gunter Gabriel", erklärt der Schlagersänger in "Bild". Für Cordalis heißt es nun erst mal Reha statt Bühne. Seine Kinder Kiki und Lucas werden ihn jedoch gebührend vertreten, so dass sich der 73-Jährige in aller Ruhe von seinem Sturz erholen kann. "Am liebsten an der Nordsee in St. Peter Ording", wie Cordalis dem Blatt sagt.