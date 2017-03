Die Fans geben ihre Identifikationsfigur jedoch nicht auf. Mit Hilfe einer Online-Petition machen sie sich für eine Rückkehr stark. Durch die Aktion versuchen sie den Vorstand von einem Großkreutz-Comeback zu überzeugen. In der Beschreibung steht: "Er war der einzige Spieler, der sich direkt nach dem Abstieg letztes Jahr zum VfB bekannt hat und sein Versprechen auch in die Tat umgesetzt hat. Er gab immer 1893% für den Verein, hat sich in jeden Zweikampf geschmissen und uns Fans mitgerissen wie kein Zweiter!"