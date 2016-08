Lange hat er es nicht ausgehalten: Nach nur zwei Wochen Absenz ist Justin Bieber wieder bei Instagram . Zurück kommt er mit einem kleinen, fiesen Wink für Ex Selena Gomez .

Es war eine ganz harte Maßnahme, mit der Justin Bieber (22, "Sorry") seine Fans vor zwei Wochen bedacht hatte: Die Follower wollten nicht aufhören, an seiner mutmaßlichen neuen Flamme Sofia Richie (17) herumzukritteln. Also löschte der Star seinen Instagram-Account. Oder vielmehr: Er deaktivierte ihn.