One-Direction-Star über seine Liebe Liam Payne: Happy mit Cheryl Cole, besorgt um Justin Bieber

Demnach habe er Bieber erklärt: "Schau, der Unterschied zwischen mir und dir ist, dass ich vier verschiedene Jungs hatte, die das gleiche durchgemacht haben", so der One-Direction-Sänger. Bieber "hatte das nicht". Er habe dem "Sorry"-Sänger dann seine Nummer gegeben und gesagt, er solle ihn wissen lassen, wenn er reden will. Er sei immer für ihn da, versprach er Bieber weiter, weil er verstehe, was dieser durchmache und in welcher Welt er lebe. "Er braucht jemanden, der das kennt", so Payne über seinen Kollegen.