Olympiasieger freut sich Hambüchens Goldreck nach 190 Tagen angekommen

Das Königsgerät der Kunstturner war Ende Januar per Frachtschiff in Deutschland angekommen. Ein Streik beim brasilianischen Zoll und umfangreiche Formalitäten hatten die Verschiffung immer wieder verzögert.

Nach der Ankunft in Deutschland wurde das Reck von einer Stuttgarter Spedition für den Weitertransport nach Wetzlar vorbereitet. Im Anschluss an seinen Triumph in Rio hatte Hambüchen erwogen, das Gerät zu kaufen. Dann aber ergriff der Hersteller (Spieth) die Initiative und schenkte es Hambüchen.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Hambüchen seinen Olympiasieg mit einer abgerissenen Sehne in der rechten Schulter erturnt hatte. Dies ergab eine nachträgliche medizinische Untersuchung. Der Wetzlarer muss deshalb am 6. März operiert werden. Der ehemalige Reck-Weltmeister hatte die Verletzung bereits vor einem Jahr erlitten.

Aufgrund der bevorstehenden Operation wird Hambüchen anders als geplant auch den Bundesliga-Auftakt mit der Riege der KTV Obere Lahn verpassen. Seine internationale Karriere hatte er nach seinem Triumph in Rio beendet.

"Wie kann man die Leistung optimieren?"

Aus diesem Grund konnte es sich Hambüchen auch am Mittwoch leisten, seine harsche Kritik an den Plänen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für mehr Zentralisierung im Hochleistungssport zu erneuern. "Es ist eine Frechheit, dass man Athleten sagt, sie müssen da oder dort trainieren, um Spitzenleistung zu erbringen", sagte Hambüchen: "Das ist totaler Blödsinn, das sieht man doch an mir."

Hambüchen hatte während seiner 14 Jahre währenden internationalen Karriere dem Drängen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) zu einem Wechsel in einen Bundesstützpunkt nie nachgegeben. "Man bringt da Leistung, wo man sich am wohlsten fühlt. Und das ist oft in der Heimat", sagte der Turnstar: "Man sollte immer mit den einzelnen Sportlern reden, um herauszufinden, wie man die Leistung optimieren kann."

Die DOSB-Pläne sehen unter anderem vor, dass die Zahl der Bundesstützpunkte reduziert wird. Von den bisher 204 Einrichtungen soll es in Zukunft nur noch 165 bis 170 geben. Die Anzahl der Olympiastützpunkte soll von 19 auf 13 gekürzt werden.