Für Philip Heintz kommt Olympia 2020 in Tokio nur als Vollprofi in Frage: Dafür müssten sich aber Strukturen im deutschen Verband ändern, mahnt der 26-jährige Schwimmer an.

Berlin - Der Olympia-Sechste Philip Heintz will bis Jahresende über die Fortsetzung seiner Schwimm-Karriere entscheiden. "So wie es jetzt läuft, ist ein Leben nach dem Sport vielleicht sinnvoller", sagte der Heidelberger am Montag vor Beginn des Kurzbahn-Weltcups in Berlin.