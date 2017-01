Oliver Hudson lacht über Bericht Brad Pitt im Haus - die reine "Hölle"

"Es ist die Hölle! Er ist so unordentlich. Er trinkt aus der verdammten Packung", scherzt der Schauspieler unter anderem über die Pitt-Meldung. Und weiter heißt es da unter anderem: "Er nennt mich schon Bruder und hat mich mit meinem echten Bruder Wyatt entzweit, der jetzt nicht mehr mit mir redet. Er besteht drauf, dass ihn meine Kinder Onkel B nennen und hat meinen Jüngsten zwei Tage lang verloren (...)" Seine Mutter, Goldie Hawn (71), flirte "offen mit ihm. Sie trägt diese kurzen Nachthemden. Den ganzen Tag! Und Pa sagt nur: 'Ist okay, es ist Brad Pitt'." Schließlich fordert Hudson: "Es ist Zeit auszuziehen. Ich will mein Leben zurück."