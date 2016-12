Oldtimer-Auktion in Florida Seltene Schätze unterm Hammer

Das Angebot bei der Veranstaltung in Florida ist so groß, dass RM Sotheby's gleich zwei Auktionstage angesetzt hat. Am 10. März kommt die Privat-Sammlung des Auto-Enthusiasten Orin Smith unter den Hammer. Sie besteht aus 58 Kostbarkeiten, ihr Kern sind 22 zum Teil sehr spezielle und seltene Rolls-Royce und Bentley. Sie werden unter der Überschrift "A Gentleman's Collection: The Pride and Passion of Orin Smith" angeboten.