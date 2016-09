München - Die Lufthansa schickt ihre Flugbegleiter während der Wiesn erneut auf einigen Flügen in Tracht auf die Reise. Seit zehn Jahren trage die Lufthansa-Trachtencrew damit zur Wiesnzeit bayerische Tradition in die Welt, teilte das Unternehmen mit. Mit dem Abflug der Crews nach Washington und Toronto am Münchner Flughafen stellte die Lufthansa am Donnerstag die diesjährige Jubiläums-Kollektion der Damen und Herren vor.