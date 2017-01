Es ist also davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch viel diskutiert wird. Einer, der dann sicher auch mal das Wort ergreifen wird, ist Siegfried Able. Der führt mit seiner Familie seit 2014 den Marstall und ist heuer erstmals in einem der exklusivsten Vereine der Stadt vertreten, der Vereinigung der Großen Wiesnwirte.

Nach fast drei Jahren hat Able offenbar genug Stallgeruch angenommen. Wirtesprecher Toni Roiderer holte ihn nun jedenfalls in die Elite-Runde dazu. In der wird nicht nur über Bierpreise gefachsimpelt, die großen Wiesnwirte sprechen dort auch über ernste Themen wie Sicherheit.