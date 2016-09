Neue Belüftung, breitere Gänge und mehr Toiletten: Am Samstag feierten die Wiesnbesucher erstmals im neuen Hackerzelt. Warum das Bier schnell da ist und weshalb man keine langen Beine haben sollte.

München - Unterm Himmel der Bayern drängt sich dicht das Feiervolk, das Bier läuft und bei „Atemlos“ stehen alle auf der Bank: So vertraut und doch anders, weil Hacker ein neues Zelt hat. Unter dem Himmel der Bayern ist es luftiger, weil auch bei so greislichem Wetter wie am Samstag das Zelt über die gesamte Länge im Firstbereich gelüftet werden kann.