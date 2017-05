Rechtens, aber richtig?

Nach seiner Aussage ist das nur in Bayern so geregelt. Bis zu 15 Prozent der Baukosten sind für die Bodendenkmalpflege zumutbar – es ist also rechtens, "aber ob es richtig ist, ist die Frage". Deswegen wendet er sich mit diesem "äußerst ärgerlichen Thema" in einem Brief an Kultusminister Ludwig Spaenle. "Ist es dem Freistaat Bayern wirklich nicht zuzumuten, die Kosten für die Erkundung seiner reichhaltigen Geschichte selbst zu tragen?", fragt er den Minister.