Ohne viel Aufheben Adele trauert vor Ort um die Brandopfer von London

Sie ist nicht der einzige helfende Promi

Auch Sängerin Rita Ora (26, "Your Song" ) war am Mittwoch vor Ort, um den Ansässigen zu helfen. Laut "Daily Mail" wurde sie unter anderem dabei gesehen, wie sie mit einer Gruppe von Freunden Wasser und andere Güter umhertrug sowie gespendete Kleidung sortierte. Viele Stunden soll Ora gearbeitet haben. Zuvor hatte sie ihren Followern einen Snap gesendet, in dem sie darum gebeten hatte, dass doch jeder vorbeikommen und helfen solle, der nur könne. Starkoch Jamie Oliver (42) wollte ebenfalls helfen. Via Instagram lud er Betroffene ein, um in einem seiner Restaurants in der Nähe kostenlos zu essen.