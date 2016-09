Der erste Fall ereignete sich am Ostbahnhof. Dort rief am Dienstagabend eine Zugbegleiterin die Beamten, weil eine 26-jährige Ungarin kein gültiges Ticket vorzeigen konnte. Bei der Feststellung der Personalien, bemerkten die Polizisten, dass die Frau mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht wird. Einmal hatte sie eine Geldstrafe wegen einer Körperverletzung nicht beglichen. Der zweite Haftbefehl gegen die 26-Jährige lag vor, weil sie eine Freiheitstrafe wegen Erschleichung von Leistungen nicht antrat. Die Beamten verhafteten die Frau noch an Ort und Stelle.

Mann blieb Gerichtstermin fern

Am Mittwoch gegen 2.20 Uhr ging der Bundespolizei ein 56 Jahre alter Rumäne ins Netz. Der Mann wollte am S-Bahnhof Pasing die Bahn nicht verlassen und musste von den Beamten aus dem Zug geführt werden. Bei der Überprüfung der Personalien entdeckten die Polizisten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München I. Der 56-Jährige hatte eine Geldstrafe wegen Erschleichung von Leistungen in Höhe von 900 Euro nicht bezahlt. Auch vor den Bundespolizisten konnte dei Summe nicht aufbringen und wurde direkt in die JVA Stadelheim gebracht.