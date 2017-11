"Es war ja das erste Mal so richtig kalt in diesem Winter. Jeder kämpft mit kalten Händen, das macht das Schießen umso schwieriger", sagte die Sportsoldatin vom WSV-Clausthal-Zellerfeld mit Blick auf Temperaturen von Minus elf Grad. Von insgesamt 20 Schüssen verfehlte die Deutsche allerdings nur einen, der dummerweise direkt mit einer Strafminute sanktioniert wurde.

Herrmann mit der besten Laufzeit

Die drei Athletinnen auf dem Podest - es siegte überraschend Nadeschda Skardino aus Weißrussland vor Synnoeve Solemdal (Norwegen) und Juliia Dzhima (Ukraine) - blieben allesamt ohne Fehlschuss. Der Erfolg von Dahlmeier (Partenkirchen) im Vorjahr bleibt damit zum Auftakt einer Saison der einzige aus den vergangenen zehn Jahren.

Die siebenmalige Weltmeisterin, die in Hochfilzen im Februar unter anderem im Einzel triumphiert hatte, fehlt in Mittelschweden wegen eines Infekts. Sie wird voraussichtlich beim nächsten Weltcup in Hochfilzen (8. bis 10. Dezember) ihren Einstand geben.

Ohne die 24-Jährige war Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) auf Rang 19 hinter Hildebrand zweitbeste Deutsche. Denise Herrmann (Oberwiesenthal/23.), Franziska Preuß (Haag/30.), Maren Hammerschmidt (Winterberg/35.) und Vanessa Hinz (Schliersee/46.) enttäuschten. Am Freitag geht es bei den Frauen mit dem Sprint über 7,5 Kilometer weiter.

Herrmann legte zwar die beste Laufzeit aller 102 Starterinnen vor, leistete sich aber vier Schießfehler. "Ein, zwei Fehler weniger wären ganz gut gewesen. ich weiß aber, dass ich gut in Schuss bin und freue mich auf den Sprint", sagte die ehemalige Langläuferin.

Preuß sprach nach monatelanger, krankheitsbedingter Pause von einem "soliden Rennen. Ich schaue jetzt, dass ich von Rennen zu Rennen mehr in Schwung komme." Mit seinen besten Athleten wird der DSV am Donnerstag beim Klassiker der Männer über 20 Kilometer vertreten sein.

Auch Massenstart-Weltmeister Simon Schempp (Uhingen), der in den Mixed-Staffeln noch geschont worden war, will dann den ewigen Rivalen und sechsmaligen Gesamtweltcup-Sieger Martin Fourcade (Frankreich) herausfordern. "Ich bin noch immer so ehrgeizig und hungrig wie zuvor", sagte Schempp, der in diesem Februar in Hochfilzen seine erste Einzelmedaille gewonnen hatte: "Wie die Form ist, weiß man aber leider so wirklich erst, wenn das erste Rennen absolviert ist."

Lesen Sie hier: Der Biathlon-Tüv mit Fritz Fischer