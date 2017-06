Offizielles Statement Jetzt entschuldigt Johnny Depp sich für seinen Trump-Witz

Beim Glastonbury Festival in England hatte Depp auf offener Bühne unter anderem gesagt: "Wann war das letzte Mal, dass ein Schauspieler einen Präsidenten ermordet hat?" Die Menge konnte mit dem Witz zu einem Großteil wenig anfangen. Zwar erntete Depp Applaus, aber auch eher nervöse Lacher. "Nur um es klarzustellen - ich bin kein Schauspieler. Ich lüge für meinen Lebensunterhalt", fügte Depp kurz darauf an. Vermutlich spielte er auf das Lincoln-Attentat von 1865 an. Der Schauspieler John Wilkes Booth verschaffte sich damals Zutritt zu einer Loge des Ford's Theatre und schoss Abraham Lincoln in den Kopf.