Gerlach verzichtet auf große Worte

2004 gewann Myskina mit Trainer Gerlach die French Open in Paris, in jenem Jahr schaffte es die Russin bis auf Platz zwei der Weltrangliste. Mit wem es die deutsche Mannschaft bei Gerlachs erstem Fed-Cup-Einsatz am 10. und 11. Februar 2018 zu tun bekommt, entscheidet sich bei der Auslosung am Mittwoch in London.

In Frage kommen Weißrussland, die USA, Tschechien und Frankreich. Die beiden aktuellen Finalisten USA und Weißrussland haben nach einer aktuellen Regeländerung die Möglichkeit, auf ein Heimspiel zu bestehen. Gegen Frankreich und Tschechien hätte Deutschland in jedem Fall Heimrecht.

Bei seinem ersten großen Auftritt als neuer Teamchef verzichtete Gerlach auf die ganz großen Worte. Spürbar zurückhaltend und mit großem Respekt vor der noch amtierenden Fed-Cup-Chefin Barbara Rittner präsentierte er sich erstmals der Öffentlichkeit.

Rittner habe in den vergangenen 13 Jahren eine sehr gute Arbeit geleistet. "Ich werde mich natürlich regelmäßig mit ihr unterhalten und ihren Rat suchen", sagte Gerlach über die neben ihm sitzende Rittner. "Wenngleich die sportliche Leitung für das Team künftig bei mir liegt."

