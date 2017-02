München – München ist ÖPNV-Meister. Das hat eine Umfrage des ADAC ergeben. In keiner anderen deutschen Großstadt nutzen so viele Menschen öffentlichen Verkehrsmittel. 67 Prozent aller Befragten gaben an, regelmäßig öffentlich unterwegs zu sein. Das sind fünf Prozent mehr als in den zweitplatzierten Städten Berlin und Hamburg (62 Prozent). Darauf folgen Köln (60 Prozent), Stuttgart (59 Prozent) und Frankfurt am Main (56 %).