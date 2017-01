Offensiv-Star von Werder Bremen Wiese warnt Gnabry vor vorzeitigem Bayern-Wechsel

Laut Wiese sollte der junge Offensivspieler also noch in Bremen bleiben – vor einem vorzeitigen Wechsel zu einem Topklub warnt er. "In Bremen ist er Leistungsträger und kann sich beim Spaziergang durch die Stadt abfeiern lassen. In München oder London sitzt er häufiger auf der Bank. Das ist kein Zuckerschlecken. Und ehe er sich versieht, endet er bei Swansea City. Dann doch lieber Schritt für Schritt den richtigen Karriereweg gehen."