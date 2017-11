Offener Brief an ihren Mann Lilly Becker: Zum 50. Geburtstag beweist sie Boris ihre Liebe

"Ich bin stolz darauf, Mrs. Becker zu sein"

Über ihre Ehe mit Boris erklärt Lilly, dass dort "noch die klassische Rollenverteilung" herrsche. "Du bist das Familienoberhaupt und kümmerst dich um alles Geschäftliche, ich mich in erster Linie um unseren Sohn Amadeus und den Haushalt." Dabei vertraue der eine dem anderen.

Und ganz am Ende macht sie in aktuell turbulenten Zeiten, in denen Boris' Finanzkraft in Frage gestellt wird und auch die Ehe der Beckers medial angezählt wurde, den wohl größten Liebesbeweis an ihren Mann. Sie schreibt: "Egal wie sich unsere aktuelle wirtschaftliche Situation entwickeln wird, und unabhängig von dem, was Wahres oder Falsches in der Zeitung steht, ich möchte, dass du weißt, dass ich stolz darauf bin, Mrs. Becker zu sein, und dass ich immer hinter dir stehen werde."