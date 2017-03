Offener Brief an den Pop-Star Lily Collins vergibt Papa Phil - zumindest ein bisschen

Ob Phil Collins (66) nun gerührt ist - oder doch eher ein wenig aufgebracht? Der Popstar ("Take A Look At Me Now" ) hat von Tochter Lily (27) gerade erst einen offenen Brief mit sehr emotionalem Inhalt bekommen: In einem "Brief an alle Väter" in ihrem neuen Buch "Unfiltered" , aus dem unter anderem die "Daily Mail" zitiert, verzeiht Lily Collins Papa Phil seine Abwesenheit in ihrer Jugend - rechnet aber auch noch einmal die Verfehlungen ihres Vaters auf. Phil Collins hatte seine zweite Ehefrau Jil verlassen, als die gemeinsame Tochter Lily fünf Jahre alt war.