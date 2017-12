Offene Worte Aaron Carter: Bereit für die Beziehung mit einem Mann

Aaron Carter machte seine Bisexualität im August in den sozialen Medien öffentlich. Damals schrieb er: "Ich bin in jungen Jahren in der Unterhaltungsindustrie aufgewachsen und als ich 13 Jahre alt war, fing ich an, Jungen und Mädchen attraktiv zu finden." Er habe zwar immer wieder daran gedacht, auch mal etwas mit einem Jungen anzufangen, doch seine ersten Erfahrungen mit einem Mann habe er erst nach mehreren Beziehungen mit Mädchen im Alter von 17 Jahren gehabt. Über diesen Mann sagte er, dass er sich von ihm angezogen fühlte. Mit ihm sei er aufgewachsen und mit ihm hätte er auch zusammengearbeitet.

Auch in seiner Musik sei er nun bereit für einen Perspektivwechsel. So handle sein neuestes Album zwar noch von zwei Mädchen, aber er sagt, dass er offen dafür ist, in Zukunft Songs über beide Geschlechter zu schreiben.