Offenbarungseid vor Gericht Mel B pleite! Verprasste sie wirklich 50 Millionen Dollar?

Das muss man erst einmal schaffen! Das Ex-Spice-Girl Mel B (42, "For Once In My Life" ) hat offenbar ihr gesamtes Vermögen verprasst. Wie im derzeit laufenden Scheidungsprozess mit ihrem Noch-Ehemann Stephen Belafonte (42) heraus kam, hat die Musikerin in den letzten Jahren unfassbare 50 Millionen Dollar (rund 44 Millionen Euro) verschleudert. Derzeit seien auf ihrem Konto nur mehr läppische 1250 Dollar zu finden. Dies meldet unter anderem die Zeitung "The Sunday People".