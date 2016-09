Der TSV 1860 wird auch beim FC St. Pauli wieder auf die Künste des Spielmachers Michael Liendl bauen - wie zuletzt einmal mehr in ungewohnter Rolle. Eine Statistik belegt die Wichtigkeit des Mittelfeldspielers, Trainer Kosta Runjaic hat allerdings auch einen Kritikpunkt am 30-Jährigen gefunden.

München - Der TSV 1860 muss am Donnerstagabend beim FC St. Pauli ran (20.15 Uhr, AZ-Liveticker). Vor dem Duell der beiden Traditionsklubs haben die Paulianer eine interessante Statistik über Sechzigs Spielgestalter Michael Liendl ausgegraben: Der Österreicher kommt in seiner neuen Rolle sehr defensiv ausgerichteter Ballverteiler in vier Saisonspielen auf 401 Ballkontakte - das wären, wie der Kiez-Klub per Tweet schreibt, 1, 11 Kontakte pro Minute (Liendl saß beim Saisonauftakt in Fürth 90 Minuten auf der Bank, d. Red.).