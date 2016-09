Die Gäste aus Österreich hatten die erste gute Chance: Nach einem Freistoß des Bremers Zlatko Junuzovic köpfte Stürmer Janko vom FC Basel knapp über das Tor (10.). Österreichs Führung durch den Augsburger Neuzugang Hinteregger (16.) ging ebenfalls ein Freistoß voraus. Bayern-Spieler David Alaba, der sein 50. Länderspiel absolvierte, flankte genau auf den Kopf des Abwehrspielers.

Spanien mit Schützenfest

Für die Spanier um die Bayern-Spieler Thiago und Javi Martínez ging es gegen den krassen Außenseiter aus Liechtenstein. Der Weltmeister von 2010 gewann am Montagabend in der Gruppe G in León mit 8:0 (1:0), kam dabei aber erst in der zweiten Hälfte zu einem standesgemäßen Ergebnis. Treffsicherster Schütze in León war David Silva mit drei Toren (59./60./90.). Je zweimal trafen Diego Costa (10./66.) und Alvaro Morata (82./83.). Außerdem war Sergi Roberto (55.) erfolgreich.

Thiago spielte eine Halbzeit lang, Martínez wurde nicht eingewechselt.

Coman und Sanches am Dienstag

Kingsley Coman und Neuzugang Renato Sanches komplettieren diesen WM-Quali-Spieltag am Dienstagabend. Coman spielt mit seinen Franzosen gegen Weißrussland, EM-Gewinner Sanches trifft mit Portugal auf die Schweiz.