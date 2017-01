Verdächtiger festgenommen Terroranschlag in Wien vereitelt

Auszuschließen sei, dass der Mann ein Heimkehrer aus einem Kriegsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei.

Die Hinweise, die zur Festnahme des Mannes führten, kamen von befreundeten Geheimdiensten. Der Mann war laut Sobotka auch einmal in Deutschland. Er wurde in den vergangenen Tagen observiert. Gefahr für die Bevölkerung habe es nicht gegeben. "Die Person war jederzeit unter Kontrolle", hieß es aus dem Innenministerium. Der Mann sitzt nun wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Haft.

Weitere Festnahmen könnten folgen

Bei Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich wurden seit Freitag Mobiltelefone und anderes Material sichergestellt. Die Auswertung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Behörden. Weitere Festnahmen könnten abhängig vom Ermittlungsstand und weiteren Einvernahmen noch folgen.

Die Polizei kündigte eine erhöhte Präsenz von Beamten in Uniform und zivil an stark frequentierten Plätzen an. Die Bevölkerung wurde zu Wachsamkeit aufgerufen.